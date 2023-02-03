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Экономика

Нацбанк приостановил работу трех обменок

Приостановлена работа трех обменных бюро. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 3 по 12 февраля 2023 года включительно приостановлено действие лицензии обменного бюро ОсОО «Форекс маркет» в Оше.

С 4 по 18 февраля включительно не будет работать обменка ОсОО «Престиж мани А», расположенная по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, 119, квартира 17а.

С 4 по 8 февраля включительно приостановлена лицензия обменного бюро ОсОО «АЯТ НУР», расположенного по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, 176а.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257542/
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