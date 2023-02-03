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Экономика

Аудит Кумтора. Новый офис арендовали, зная о нецелесообразности решения

Временным внешним управляющим не принята во внимание служебная записка ответственных работников ЗАО «Кумтор Голд Компани» об экономической нецелесообразности аренды нового офиса и увеличения расходов компании в четыре раза. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита фирмы в период внешнего управления.

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Отмечается, что до мая прошлого года ЗАО «Кумтор Голд Компани» арендовало помещения, принадлежащие ОАО «Учкун». По условиям договора ежемесячная стоимость аренды составляла 2,3 миллиона сомов за квадратный метр. С мая 2021-го по июнь 2022-го КГК заплатила за аренду 29,5 миллиона.

Позже компания решила переехать в новый офис и обосновала свое решение необходимостью размещения сотрудников холдинга «Наследие великих кочевников».

Кроме того, говорилось о непригодности зданий ОАО «Учкун» для нормальной работы. При этом аудит установил, что там есть пять трансформаторных подстанций мощностью 1 тысяча киловатт, функционирующих без перебоев, два насоса для непрерывного водоснабжения с наличием резервного насоса для исключения фактов отсутствия воды в здании. Произведена замена двух лифтов, безопасная эксплуатация которых подтверждена отечественными и казахстанскими специалистами. При этом вопрос возможности расширения ЗАО «КГК» арендуемых площадей в ОАО «Учкун» не рассматривался.

Выяснилось, что мониторинг цен на аренду офисов проведен поверхностно. Анализ показал, что в Бишкеке можно было снять офис с более низкой стоимостью.

Сотрудники «Кумтор Голд Компани» предупреждали Тенгиза Болтурука, что решение по аренде офиса в бизнес-центре экономически нецелесообразно и ведет к увеличению расходов фирмы в четыре раза.

Но решено было арендовать помещение за $72,9 тысячи. Заключены также дополнительные соглашения на съем вспомогательных помещений.

В итоге общая стоимость аренды офисных помещений площадью 5 тысяч 119,4 квадратных метра составила $95,2 тысячи, с учетом НДС — $106,6 тысячи.

Ежегодная плата за аренду нового офиса составит приблизительно $1 миллион 279,3 тысячи. Она в 3,8 раза больше, чем компания платила в старом здании. Расторгать договор досрочно тоже невыгодно. Придется заплатить штраф в $1 миллион 23,9 тысячи. При этом заполнение работниками имеющихся по проекту 492 рабочих мест (с учетом холдинга «Наследие великих кочевников») составляет всего 67,7 процента.

Счетная палата рекомендовала сократить расходы на аренду офиса и прекратить необоснованные выплаты за офис ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257469/
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