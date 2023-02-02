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Экономика

Горняки и металлурги Кыргызстана просят повысить им зарплату

В профсоюз поступают многочисленные обращения от работников предприятий отрасли по вопросу повышения заработной платы. Об этом сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Горняки и металлурги требуют улучшения условий оплаты труда, а именно повышения тарифных ставок и должностных окладов в два раза. Доходы некоторых работников предприятий отрасли не превышают 20 тысяч сомов. При этом средняя зарплата в стране по итогам 2022 года составила 28,8 тысячи сомов.

«Необходимо отметить, что республиканский бюджет формируется в том числе благодаря отчислениям предприятий горнодобывающей промышленности. Горняки и металлурги трудятся во вредных, потенциально опасных производственных и особых природно-климатических условиях труда, преимущественно вахтовым методом. Многие работники являются единственными кормильцами в семье, содержат свои семьи, обучают детей. Большинство сотрудников вынуждены оформлять ипотечные, потребительские кредиты в банках и микрокредитных организациях, и существенная часть зарплаты идет на их погашение», — отметил Эльдар Таджибаев.

Он подчеркнул, что должны быть созданы необходимые условия для стабильной и успешной работы горнодобывающих компаний — благоприятная налоговая, фискальная политика, согласованная и комфортная нормативно-правовая база, эффективная система госуправления отраслью, защита и поддержка со стороны государства, обеспечение законности и правопорядка на местах. По вопросам повышения зарплаты работников отрасли сейчас ведутся переговоры с руководством предприятий.

«Необходима и поддержка государства в этом вопросе», — добавил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257408/
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