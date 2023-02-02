Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев и президент Союза палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу обсудили возможность открытия торговых домов и содействия предпринимателям двух стран. Об этом сообщает МИД.

В ходе переговоров также обсуждены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота до $2 миллиардов.

Темир Сариев и кыргызстанские предприниматели также приняли участие в работе международной выставки сельского хозяйства, садоводства и животноводства AGRO EXPO — 2023 в Измире.