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Экономика

Увеличить взаимный товарооборот до $2 миллиардов хотят Турция и Кыргызстан

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев и президент Союза палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу обсудили возможность открытия торговых домов и содействия предпринимателям двух стран. Об этом сообщает МИД.

В ходе переговоров также обсуждены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и увеличения взаимного товарооборота до $2 миллиардов.

Темир Сариев и кыргызстанские предприниматели также приняли участие в работе международной выставки сельского хозяйства, садоводства и животноводства AGRO EXPO — 2023 в Измире.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257371/
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