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Экономика

Строительство Куланакской ГЭС будет финансировать Евразийский банк развития

Фото ЕАБР. Евразийский банк развития профинансирует строительство Куланакской ГЭС

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» заключили договор финансирования строительства и эксплуатации ГЭС «Куланак». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и директор ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» Кутубай Мурзабаев. Мощность ГЭС «Куланак» составит 100 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии 435 миллионов киловатт-часов. Ее построят на реке Нарын вблизи села Куланак Нарынской области на территории общей площадью 485,41 гектара.

В банке считают, что запуск этой ГЭС позволит укрепить позиции Кыргызстана на рынке электроэнергии в Центральной Азии, в том числе сократив энергодефицит в регионе, где действует только одна ГЭС мощностью 40 мегаватт, а также повысить уровень энергетической безопасности страны.

На период строительства и эксплуатации объекта будет создано 835 новых рабочих мест.

За счет средств Фонда технического содействия ЕАБР проект в соответствии с международными принципами кредитования Ассоциации кредитного рынка (Loan Market Association) верифицирован в качестве зеленого. При этом его реализация позволит предотвратить выброс 346,4 тысячи тонн парниковых газов в год.

«ГЭС «Куланак» не просто крупный проект в рамках реализации страновой стратегии ЕАБР в Кыргызстане. Это одно из важных звеньев мегапроекта ЕАБР «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии». Ввод новых 100 мегаватт генерации в Кыргызстане снизит дефицит мощности в энергетической системе страны. Это также положительно повлияет и на возможности регулирования суточного графика нагрузки, связанного с работой солнечных станций и ветрогенерации, масштабный ввод которых запланирован во всех странах Центральной Азии», — отметил зампред правления ЕАБР Руслан Даленов.

Ввод новой ГЭС увеличит площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в регионе в 1,5 раза — до 6 тысяч 769 гектаров.

Стоимость проекта составляет $117,9 миллиона. В финансировании строительства и эксплуатации ГЭС «Куланак» также планируется участие Российско-Кыргызского фонда развития. ЕАБР и РКФР планирует финансировать проект на паритетной основе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257354/
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