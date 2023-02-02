21:44
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

Долгая выдача документов на недра. Чиновники все списали на отток кадров

Представители горнорудного сектора жалуются, что прием документации в Минприроды ведется с нарушением норм делопроизводства. Недовольство прокомментировал заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Туманов.

Он признал проблему и рассказал, что в ведомстве ведутся экспертизы по геологии, промышленной безопасности и экологической части.

«По каждому из направлений есть свои сроки, но мы сталкиваемся с оттоком кадров. На данный момент в этом отделе, который рассматривает экоблок, работает всего три эксперта. Ежемесячно к нам поступает множество проектов, которые мы должны посмотреть», — рассказал Алмаз Туманов.

Он отметил, что часто проекты готовят частные эксперты. В них находят нарушения, представители Минприроды отправляют их на доработку. Из-за этого сроки выдачи документов затягиваются.

На вопрос, как Минприроды будет решать вопрос с оттоком кадров, замминистра сообщил о дисциплинарных мерах и наборе специалистов.

«Вопрос с оттоком кадров на контроле министра. Мы сейчас готовим документы, чтобы по геологической и экологической части мы оказывали госуслуги. Они будут платными. Чтобы оттока кадров не было, мы из этой суммы будем вознаграждать специалистов. А недропользователь, в свою очередь, будет иметь право потребовать документы в указанные сроки», — заключил Алмаз Туманов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257339/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
3,4 миллиона сомов взыскало Минприроды за нарушения в 2023 году
Коррупция в Минприроды. Дело экс-министра и ее сына передано в суд
В Кыргызстане насчитывается 92 радиоактивных объекта
Смог в Бишкеке. Минприроды закупит оборудование на $650 тысяч
В бюджет Кыргызстана от работы Минприроды поступило 2,2 миллиарда сомов
За загрязнение воздуха с начала года выписано штрафов на 1,7 миллиона сомов
Смог в Бишкеке снизился до 15 процентов — Минприроды
Смог в Бишкеке. В Минприроды рассказали, что больше всего загрязняет воздух
О мерах, принимаемых для борьбы со смогом в Бишкеке, рассказали в Минприроды
Минприроды хочет уточнить порядок сбора растений в Кыргызстане
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
21:21
Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 февраля: в Бишкеке снега не будет
20:43
В Бишкеке задержан подозреваемый в организации притона по оказанию интим-услуг
20:27
В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов
20:01
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Итоги опроса