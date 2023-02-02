Долгая выдача документов на недра. Чиновники все списали на отток кадров

Представители горнорудного сектора жалуются, что прием документации в Минприроды ведется с нарушением норм делопроизводства. Недовольство прокомментировал заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Туманов.

Он признал проблему и рассказал, что в ведомстве ведутся экспертизы по геологии, промышленной безопасности и экологической части.

«По каждому из направлений есть свои сроки, но мы сталкиваемся с оттоком кадров. На данный момент в этом отделе, который рассматривает экоблок, работает всего три эксперта. Ежемесячно к нам поступает множество проектов, которые мы должны посмотреть», — рассказал Алмаз Туманов.

Он отметил, что часто проекты готовят частные эксперты. В них находят нарушения, представители Минприроды отправляют их на доработку. Из-за этого сроки выдачи документов затягиваются.

На вопрос, как Минприроды будет решать вопрос с оттоком кадров, замминистра сообщил о дисциплинарных мерах и наборе специалистов.

«Вопрос с оттоком кадров на контроле министра. Мы сейчас готовим документы, чтобы по геологической и экологической части мы оказывали госуслуги. Они будут платными. Чтобы оттока кадров не было, мы из этой суммы будем вознаграждать специалистов. А недропользователь, в свою очередь, будет иметь право потребовать документы в указанные сроки», — заключил Алмаз Туманов.