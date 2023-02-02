Данные по торговле Китая и Центральной Азии разнятся. Это может быть коррупция

Китай и страны Центральной Азии опубликовали данные о взаимной торговле за 2022-й, но представленные ими цифры сильно отличаются. Об этом пишет Eurasianet.

«Это указывает на то, что значительная часть товарооборота может находиться в теневом секторе и способствовать процветанию коррупции в регионе», — отмечает издание.

В материале представлены сведения по торговле с КНР по всем государствам региона, в том числе есть статистика по Кыргызстану.

Главное таможенное управление Китая заявило, что по итогам прошлого года КР нарастила торговлю с КНР на 5 процентов — до $15,5 миллиарда.

При этом экспорт из Китая в Кыргызстан составил $15,42 миллиарда, а импорт в КНР из КР — $81,66 миллиона. Кыргызстан опубликовал статистику пока только за 11 месяцев 2022-го, но все равно несоответствие налицо. По данным Нацстаткома, общий внешнеторговый оборот страны составил всего $10,57 миллиарда.

«Таким образом, Китай говорит, что только с ним КР наторговала на сумму свыше $15,5 миллиарда, а Кыргызстан утверждает, что со всеми государствами мира наторговал всего на $10,57 миллиарда (включая страны СНГ, которые обеспечивают примерно половину всей торговли). То есть на долю КНР не могли прийтись многим более $5 миллиардов. Чем объясняется такой колоссальный разрыв, непонятно. Но ранее подобное, по сообщениям, тоже связывали с контрабандой и коррупцией», — говорится в материале.