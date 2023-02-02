За месяц рис в Кыргызстане подорожал почти на 5 сомов

В январе среднезерный рис подорожал на 4,7 сома. Такие сведения приводит Национальный статистический комитет.

Если на 2 января в среднем по стране он стоил 93,88 сома, то к концу месяца вырос в цене до 998,58 сома. При этом больше всего продукт подорожал в селе Покровка Манасского района Таласской области (23,97 сома), а также в Балыкчи (20,89 сома) и Кербене (10,08 сома). При этом в Узгене, Кара-Суу, Раззакове и Джалал-Абаде стоимость риса не изменилась.

Данные показывают, что на сегодня самый дешевый среднезерный рис продается в Узгене (88,01 сома), а самый дорогой — в Кара-Балте (123,69 сома).