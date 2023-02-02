21:43
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

За месяц рис в Кыргызстане подорожал почти на 5 сомов

В январе среднезерный рис подорожал на 4,7 сома. Такие сведения приводит Национальный статистический комитет.

Если на 2 января в среднем по стране он стоил 93,88 сома, то к концу месяца вырос в цене до 998,58 сома. При этом больше всего продукт подорожал в селе Покровка Манасского района Таласской области (23,97 сома), а также в Балыкчи (20,89 сома) и Кербене (10,08 сома). При этом в Узгене, Кара-Суу, Раззакове и Джалал-Абаде стоимость риса не изменилась.

Данные показывают, что на сегодня самый дешевый среднезерный рис продается в Узгене (88,01 сома), а самый дорогой — в Кара-Балте (123,69 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257306/
просмотров: 2308
Версия для печати
Материалы по теме
Цены в Кыргызстане. Их рост замедляется, но начали дорожать молочные продукты
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Акылбек Жапаров считает, что на рынке достаточно продуктов и цены стабильны
Спуститесь из стратосферы. Почему заявления о росте зарплаты несостоятельны
Цены в КР. Стоимость продуктовой корзины снизилась, но жить легче не стало
Как кыргызстанцы реагируют на рост цен — исследование ожиданий
В Кыргызстане установлены максимальные цены на хлеб и лепешки
Антимонополия договорилась с торговыми сетями о доступных ценах на сахар
За месяц масло в Кыргызстане подешевело на 1,6 сома
С начала месяца подсолнечное масло в Кыргызстане подешевело на 3 сома
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
21:21
Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 февраля: в Бишкеке снега не будет
20:43
В Бишкеке задержан подозреваемый в организации притона по оказанию интим-услуг
20:27
В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов
20:01
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Итоги опроса