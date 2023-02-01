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Экономика

В ЕАЭС на три года обнулили пошлину на фольгу для тиснения

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила временно обнулить ввозную таможенную пошлину в отношении фольги для тиснения по 31 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Сейчас действующая ставка таможенного тарифа составляет 5 процентов стоимости товара.

Фольга для тиснения представляет собой многослойный материал и используется для нанесения на поверхности красочного рельефного изображения. Тиснение применяется для производства издательской (обложки книг и журналов, переплеты, рекламные и оформительские товары), а также упаковочной и этикеточной продукции.

«Рассматриваемый расходный материал является одним из самых дорогих в полиграфическом производстве и занимает до 30 процентов в себестоимости конечной продукции. При этом объем потребления фольги для тиснения в полиграфии за последние шесть лет вырос на 46 процентов», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, на сегодня производство этих видов фольги на территории государств — членов Евразийского экономического союза отсутствует, а потребности рынка полностью удовлетворяются за счет импортных поставок. Поэтому одобренная мера таможенно-тарифного регулирования будет направлена на повышение конкурентоспособности полиграфических предприятий стран ЕАЭС и снижение себестоимости производимой в союзе печатной продукции.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257260/
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