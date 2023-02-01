«Газпром» вложил в модернизацию газовой отрасли Кыргызстана 30 миллиардов сомов

За восемь лет в восстановление и модернизацию газовой отрасли страны компания «Газпром Кыргызстан» вложила 30 миллиардов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной 24.kg, сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Арзымат Алдаяров.

Он напомнил, что в последние восемь лет поставками и реализацией природного газа в Кыргызстане занимается «Газпром». Работа ведется на основе межправительственного соглашения. На сегодня «Газпром Кыргызстан» выполнил все условия этого документа. В том числе выполнены работы по модернизации и восстановлению газовой отрасли страны. Построено 112 километров магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы» . Полностью реконструированы четыре газораспределительные станции — «Сокулук», «Бишкек-2», «Токмок» и «Кант» и 67 километров газопровода «Бишкек — Кант — Токмок».

Завершено строительство свыше 1,1 тысячи километров газораспределительных сетей по Бишкеку и Чуйской области.

Проведен капитальный ремонт свыше 100 километров малонадежных газопроводов, 40 километров магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы» и компрессорной станции «Сокулук — 5А».

«Если в 2014 году уровень газификации Кыргызстана составлял 22 процента, то по итогам 2022-го он составил 38 процентов. На сегодня мы провели газ в 45 тысяч домовладений. В том числе по Бишкеку газифицировано 27 жилмассивов с охватом более 27 тысяч домовладений. Мы выполняем в полном объеме все пункты соглашения. При этом есть пункты с кыргызской стороны, которые на сегодня не выполняются. Это в том числе ограничивает нашу деятельность», — отметил Арзымат Алдаяров.