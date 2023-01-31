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Экономика

Налоговая служба напоминает: в Кыргызстане действуют только электронные патенты

С января 2023 года в Кыргызстане патенты на осуществление экономической деятельности подлежат только электронному оформлению. Бумажный патент отменен, еще раз напомнили в Налоговой службе.

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Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на основе патента, для получения и продления электронного варианта документа не нужно посещать налоговые органы. Достаточно иметь доступ к «личному кабинету» на сайте Salyk.kg.

Через «личный кабинет» в режиме онлайн можно не только приобрести патент и продлить его действие, но и пользоваться другими налоговыми услугами.

«При уплате за электронный патент через банки, терминалы или мобильные кошельки необходимо выбрать «Электронный патент» и ввести код оплаты, сгенерированный системой Е-патент. Важно! Не надо уплачивать за патент по ИНН. Делать это нужно строго по коду оплаты. Кроме того, налогоплательщик может оформить и оплатить электронный патент через цифровые платформы третьих лиц (коммерческие банки, операторы мобильной связи и так далее)», — рассказали в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257102/
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