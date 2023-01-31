Нацбанк: На сегодня наличной иностранной валюты в Кыргызстане достаточно

На сегодня в системе Кыргызстана достаточно наличной иностранной валюты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

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По ее словам, ситуация с валютой стабильная. Ранее наблюдался дефицит наличных долларов США на рынке. Это было связано с введением санкций в отношении основных торговых партнеров КР. В результате налаженные банками каналы по доставке валюты после февраля 2022 года были нарушены.

«Потребовалось время, чтобы банки наладили новые каналы поставок. На сегодня проблем нет. Кроме того, 13 января 2023-го кабинет министров ввел запрет на вывоз наличных долларов США. В настоящее время наличной иностранной валюты в стране достаточно. В системе есть около $600 миллионов, и 40 процентов из них — в наличном виде», — сказала Аида Карабаева.

Официальный представитель НБ КР отметила, что сейчас они наблюдают за деятельностью коммерческих банков и обменных бюро. «При нарушении законодательства принимаем меры: накладываем штрафы, отзываем лицензии. Если вы столкнулись с фактами отказа в продаже валюты или торговли по курсу, отличному от информационного табло, можно обратиться в Нацбанк с жалобой по телефону общественной приемной 0312610486 или по WhatsApp-каналу 0501890000. Мы рассмотрим заявление. Если выявим нарушения, то примем меры», — заключила она.