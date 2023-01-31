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Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Правление Нацбанка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 13 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

По ее словам, сохранение размера ключевой ставки отвечает макроэкономическим условиям страны и отражает политику Национального банка в отношении имеющихся рисков в экономике. Проводимый курс денежно-кредитной политики направлен на ограничение проинфляционных факторов в экономике Кыргызстана.

Годовая инфляция по итогам 2022-го составила 14,7 процента. По данным на 20 января 2023 года, прирост цен составил 1,2 процента.

В целом динамика инфляции складывается в рамках среднесрочного прогноза. Поэтому нет необходимости в изменении траектории учетной ставки.

«Ожидается, что стабилизация ситуации на глобальных рынках энергоносителей и продуктов питания окажет влияние на замедление инфляции во второй половине этого года. Дополнительным внутренним источником проинфляционных рисков является анонсированное повышение стоимости ряда администрируемых цен (тарифов)», — отметила Аида Карабаева.

Она также подчеркнула, что в Кыргызстане постпандемийное восстановление экономики позволило сохранить экономическую активность на высоком уровне. По предварительным сведениям, по итогам прошлого года прирост реального ВВП составил 7 процентов. Это во многом связано с ростом объемов производства в секторах услуг, промышленности, сельского хозяйства и возросшим внутренним спросом. Поддержку внутреннему спросу также оказывает расширение кредитования экономики.

По предварительным данным, по итогам 2022-го рост банковского кредитного портфеля составил около 12 процентов.

«Ситуация на денежном и валютном рынках остается относительно стабильной. Тактические решения монетарной политики принимаются в условиях существенного роста избыточной ликвидности в банковском секторе», — сказала официальный представитель Нацбанка.

Регулятор считает, что перспективы экономического развития Кыргызстана по-прежнему в значительной степени зависят от внешнеэкономических факторов, в динамике которых преобладает высокая неопределенность. В этих условиях проинфляционные риски сохраняются. Накопленный эффект от ранее принятых мер в области денежно-кредитной политики позволит смягчить потенциальные риски инфляции. Дальнейшее направление денежно-кредитной политики будет формироваться с учетом влияния вышеуказанных факторов и рисков на экономические процессы в республике.

«Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде», — заключила Аида Карабаева.

Следующее плановое заседание правления НБ КР по вопросу размера учетной ставки состоится 27 февраля 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257091/
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