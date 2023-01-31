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Экономика

Таджикистан присоединится к единой энергосистеме Центральной Азии

Таджикистан полностью подключится к единому энергокольцу Центральной Азии в начале 2023 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики и водных ресурсов республики Джамшед Шоимзода.

По его словам, подключение по некоторым линиям, а также экспорт электроэнергии в соседние страны, включая Узбекистан, уже начались на юге и севере республики. Шоимзода сообщил, что на реализацию данного плана влияет множество факторов — таджикская сторона при этом уделяет особое внимание безопасности и стабильности работы единой системы.

Это связано с тем, что в начале 2022-го в едином энергетическом центре Центральной Азии произошла авария, в результате которой большая часть Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана осталась без электричества.

С учетом этого прикладываются все усилия, чтобы вместе с партнерами обеспечить безопасность энергокольца.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что подключение к единой энергосистеме будет осуществляться через высоковольтные линии электропередачи. Для этого прошедшие повышение квалификации специалисты будут использовать новейшие технологические разработки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257079/
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