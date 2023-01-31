Казахстан не будет давать гарантии для строительства Камбаратинской ГЭС-1

Затраты на строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане, в котором будут участвовать также Казахстан и Узбекистан, разделят поровну между тремя странами. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства энергетики РК.

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В ведомстве рассказали, что для реализации проекта возможно также привлечение средств из-за рубежа. Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате в прошлом году.

«Проект планируется реализовать в соответствии с требованиями международного проектного финансирования, в рамках которого будет обеспечено привлечение необходимого объема кредитных средств. Кроме того, Республика Казахстан не намерена выдавать госгарантии», — говорится в официальном ответе Минэнерго на запрос СМИ.

Стороны прорабатывают вопрос подписания межправительственного соглашения. В нем определены основные условия реализации проекта. В части общественного обсуждения и согласования будут соблюдаться требования законодательства о международных договорах.

Стоимость проекта и основные технические решения пока не определены. Для этого будет разрабатываться технико-экономическое обоснование.

«Основными исполнителями от казахской стороны по реализации проекта определены Министерство энергетики и АО «Самрук-Энерго», — добавили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Напомним, 6 января 2023-го Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Она должна стать крупнейшей электростанцией в КР, обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизировать водообеспечение региона.