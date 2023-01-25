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Экономика

В Кыргызстане в ближайшее время ожидается снижение цен на бензин

С января этого года наметилась тенденция снижения оптовых цен на бензиновую группу, которая должна повлиять на уровень стоимости в розничном звене. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

Отмечается, что в течение ближайшего месяца ожидается поэтапное снижение цен. В итоге стоимость бензина в Кыргызстане будет скорректирована крупными игроками рынка в сторону снижения до 5-6 сомов. Это произойдет с учетом 1,5-месячного запаса ГСМ, который должен быть в наличии у нефтетрейдеров.

В ведомстве также сказали, что в январе 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022 года Аи-80 подешевел на 4 сома, Аи-92 — на 1,2 сома. А вот дизельное топливо, наоборот, выросло в цене на 15,1 сома. И на сегодня стоимость солярки остается высокой как на розничном, так и на оптовом рынках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256679/
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