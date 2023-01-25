23:58
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 января

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256623/
просмотров: 4621
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 февраля
В Кыргызстане рубль продолжает дешеветь
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
В Кыргызстане рубль снова стал дешевле сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 февраля
В Кыргызстане евро подешевел на 50-70 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 февраля
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
22 февраля, четверг
23:47
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста В WhatsApp появились новые функции форматирования текст...
23:25
Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды
22:54
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
22:29
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы