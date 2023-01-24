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Экономика

Налоговая служба не намерена отменять электронные накладные

Налоговая служба в 2022 году проделала большую работу по цифровизации, внедрению контрольно-кассовых машин нового образца и электронных накладных. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ведомства Алтынбек Абдувапов.

По его словам, электронные накладные будут работать в любом случае, несмотря на недовольство. В качестве примера он привел их внедрение в странах ЕАЭС.

«Да, есть возражения, но это логично. Задача бизнеса уйти от налогов, задача налоговой — помочь оплачивать в полном объеме», — сказал чиновник.

В свою очередь заместитель председателя ГНС Адилет Дубанаев отметил, что у малых предприятий не должно быть никаких проблем с электронными накладными.

«То, что малые предприятия сталкиваются с проблемами их выписки, может быть, есть наша вина, что не провели широкомасштабную работу. Сейчас каждый день проводятся обучающие семинары. Но есть нежелание самих налогоплательщиков вникать в механизм. Для малых предприятии нет необходимости выписывать ЭТТН. Им нужно одноразово зарегистрироваться в системе и открывать свой виртуальный склад. А уже импортеры им выписывают эти накладные», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256535/
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