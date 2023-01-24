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Экономика

Требуй чек — получи кешбэк. Кыргызстанцам начнут возвращать деньги за покупки

С марта планируется запустить систему кешбэка — возврата части потраченных на покупку товаров и услуг средств. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов.

По его словам, проект сейчас находится на рассмотрении кабинета министров. Там решат, какой процент будет возвращаться и как будут считать кешбэк — от суммы чека или суммы уплаты налога на добавленную стоимость.

«Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» дала хорошие результаты. Но в ней выиграть может только ограниченное количество человек. Чтобы люди были более заинтересованы в том, чтобы требовать чеки, мы запускаем систему кешбэка. В этом году будет два проекта работать — лотерея и кешбэк. Можно будет в приложении «Салык чек» привязать карту или электронный кошелек и получать на них возврат средств», — рассказал Алтынбек Абдувапов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256533/
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