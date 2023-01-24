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Экономика

Льготную ипотеку от государства хотят получить почти 60 тысяч человек

По итогам 2022 года в списках для участия в программе «Мой дом 2021-2026» на электронном портале зарегистрировано 56,8 тысячи человек. Такие данные приводит Министерство финансов.

Из них ОАО «Госипотечная компания» одобрен список участников, состоящий из 19 тысяч 695 граждан. В очереди на рассмотрении банков 9,1 тысячи человек.

«Для реализации программы «Мой дом 2021-2026» и обеспечения финансовыми ресурсами ОАО «ГИК» в 2022 году выделено 3,8 миллиарда сомов для увеличения уставного капитала. За счет уставного капитала и оборотных средств в прошлом году 1 тысяча 804 человека получили ипотечные кредиты на 4 миллиарда 655 миллионов сомов», — отметили в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256478/
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