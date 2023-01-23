Тенгиз Болтурук заявляет, что Кумтор может остановиться в 2025 году

«Если сейчас не начать разработку тщательно продуманной и прагматичной стратегии развития Кумтора, то в 2025 году он будет вынужден остановиться из-за заполнения хвостохранилища. А через семь лет закончатся фактически подтвержденные запасы золота», — заявил бывший внешний управляющий компании «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.

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Он уверен, что остановка рудника серьезно ударит по имиджу руководства страны, так как именно благодаря усилиям президента удалось вернуть Кумтор в собственность народа Кыргызстана. Тенгиз Болтурук заявил, что сейчас на руднике серьезный кадровый голод в определенных специальностях: геологах-разведчиках, геотехниках, инженерах-исследователях подземных горных инженерах, проектных инженерах и менеджерах. Раньше эти позиции закрывались зарубежными специалистами и консультантами, а сейчас срочно нужно готовить национальные кадры не только для этого проекта.

«Кумтор срочно нуждается в кардинальных переменах, модернизации технологий, внедрения IT-технологий. Очень надеюсь, что Кумтор станет флагманом промышленности и процветания нашей республики», — заявил Тенгиз Болтурук.

Он еще раз отметил, что серьезное обвинение в финансовых нарушениях и последующий арест его и других руководителей Кумтора не дали возможности представить полноценный отчет также и по холдингу «Наследие великих кочевников». Не опубликован положительный аудиторский отчет международного аудитора E&Y (Эрнст Энд Янг) о деятельности «Кумтор голд компани» за 2021 год.

«Это вызывает кривотолки и недоразумение в обществе. Все это самым отрицательным образом отразилось на имидже страны в целом в области прозрачности в инвестиционной деятельности и бросает тень также на сделку с Centerra Gold, поскольку основной игрок и инициатор соглашения обвиняется в финансовых правонарушениях», — отметил Тенгиз Болтурук.

Он также рассказал, что холдинг «Наследие великих кочевников» провел предварительные переговоры и подготовку КГК к выходу на биржу в Сингапуре. Ожидаемая оценка Кумтора на бирже $6–7 миллиардов в 2024 году.

По его словам, продажа 40 процентов акций КГК позволит выручить для страны $2,5-2,8 миллиарда. Это так называемое IPO, которое успешно проводят во многих странах мира. После публичного размещения акций Кумтора на бирже номинальная цена акций может возрасти минимум в 10 раз.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.