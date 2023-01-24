Торгово-промышленная палата хочет помогать бизнесу. Темир Сариев рассказал как

В Торгово-промышленной палате новый руководитель. На последнем съезде ТПП большинством голосов им избран экс-премьер-министр Темир Сариев.

Эта организация является специфической. Специфика заключается в том, что, с одной стороны, это негосударственная общественная организация, построенная на принципах добровольности и саморегулирования, а с другой — она тесным образом сотрудничает с государственными учреждениями и органами как внутри страны, так и за рубежом.

Часто ТПП называют визитной карточкой кыргызстанского бизнеса за пределами страны.

Вновь избранный президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев ответил на вопросы 24.kg.

— Как вам на новом месте, Темир Аргембаевич? С чего намерены начать?

— Перед ТПП стоит ряд задач, и есть возможности для их решения. ТПП оказывает большое количество услуг. Например, сертифицирование товаров и выдача сертификата происхождения, ведение реестра надежных партнеров, услуги штрихового кодирования, сертификация форс-мажорных обстоятельств, организация выставочно-ярмарочных мероприятий, консультационные услуги, поддержка внешнеэкономической деятельности и многое другое.

Кроме того, ТПП участвует в разработке и обсуждении нормативно-правовых актов, имеющих отношение к сфере предпринимательства, является площадкой для обсуждения и формирования позиции бизнеса, продвигает и защищает интересы бизнеса в отношениях с государственными органами КР, а также во внешнеэкономической деятельности.

Как видите, поле деятельности не просто широкое, а всеобъемлющее, но при этом оно и очень ответственное.

— Но давайте признаем, что иногда интересы бизнеса и государства в Кыргызстане не совпадают...

— Сегодня в стране существует большое количество бизнес-ассоциаций. Некоторые из них работают очень эффективно, а некоторые существуют только на бумаге. Это иногда затрудняет выявление и продвижение сбалансированной точки зрения бизнеса. Кроме того, у государства есть свои представления о том, как нужно развивать те или иные отрасли, какой должна быть налоговая и тарифная политика и так далее.

Да, иногда интересы бизнеса и государства не совпадают. Здесь важна роль как отдельных бизнес-ассоциаций, так и ТПП, которая в идеале должна стать объединяющей площадкой для всех.

Почему это возможно именно на площадке ТПП? Потому что зачастую в самих бизнес-ассоциациях может возникать конфликт интересов или же государство может игнорировать голос небольших организаций.

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Если же бизнес будет продвигать свои интересы через ТПП, то возможности сформировать сильную коллективную позицию существенно возрастают.

Кроме того, до бизнеса тоже иногда не доходит месседж государства или же этот месседж поступает в искаженном виде. Тогда госорганам тоже выгодно и удобно использовать площадку ТПП, чтобы все разъяснить, объяснить и получить обратную связь. В этом видится важная роль ТПП как для бизнеса, так и государства. Мы называем ее эффективной площадкой государственно-частного диалога, где власть и бизнес должны выступать как партнеры.

— Какие приоритеты вы ставите перед собой и возглавляемой вами палатой?

— Работа ТПП должна быть максимально удобной и прозрачной для всех участников экономической деятельности в КР, включая внешнеэкономическую сферу. Для этого все услуги и возможности, которые предоставляет палата, должны быть прозрачными, цифрофизированы, а доступ к ним должен быть комфортным для всех желающих. Это очень важная часть работы для нас. Если услуги ТПП будут удобны и не будет возникать сомнений в их качестве, то все будут заинтересованы в том, чтобы обращаться к ТПП.

ТПП должна предоставлять равные возможности всем желающим предпринимателям и ассоциациям для обсуждения, предложений и продвижения своих интересов и проектов во взаимоотношениях с государством.

Торгово-промышленная палата может и должна лоббировать интересы бизнеса в госорганах страны, а также за рубежом. Она является нейтральной организацией и должна всячески придерживаться этого статуса, чтобы доверие к ней всегда было на высоте.

У палаты должна быть широкая база для оказания консультационных, юридических и медиационных услуг для всех желающих прийти и работать на рынке Кыргызстана. Причем это не означает, что сама ТПП должна оказывать все вышеуказанные услуги. Она может помогать налаживать контакты между потенциальными инвесторами и консультантами из КР.

ТПП также должна быть объединительной площадкой для бизнеса в вопросах участия в обсуждении нормативно-правовых актов в сфере экономической деятельности.

Мы хотим существенно повысить потенциал организации выставочно-ярмарочных мероприятий, продвигающих за рубежом товары и услуги наших производителей. У Кыргызстана есть возможности для наращивания экспорта товаров и услуг. ТПП должна делать это на высоком уровне с использованием всех современных инструментов.

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ТПП должна разрабатывать и участвовать в администрировании мероприятий, стимулирующих экспортные возможности наших предприятий. Есть хороший опыт стран Юго-Восточной Азии, где ТПП напрямую участвует в администрировании и стимулировании роста экспортного потенциала. Кыргызстану следует творчески использовать этот опыт и применять его у себя.

Кроме того, есть еще целый ряд направлений, которые ТПП будет развивать. Например, обеспечение условий для эффективной работы Третейского суда при ТПП. Это направление является стратегически важным, и ему будет уделяться большое внимание.

— Ресурсы есть, чтобы все озвученное реализовать?

— Конечно, для того, чтобы ТПП могла эффективно выполнять все намеченные задачи, нужны достаточные финансовые, людские и организационные ресурсы.

Сегодня уже началась работа над повышением потенциала организации. Работа ведется таким образом, чтобы сами предприниматели были заинтересованы в повышении эффективности работы палаты и участвовали в этом процессе.

Мы уделяем внимание использованию потенциала международных донорских и финансовых организаций.

Необходимо привлекать хорошие кадры и партнеров, чтобы вести эту работу. Также важно, чтобы госорганы понимали важность усиления работы ТПП и помогали в этом. От таких позитивных изменений в работе ТПП выиграют все и важно, чтобы все участники экономической деятельности это понимали.

— Расширять ТПП намерены?

— Сегодня прорабатывается вопрос о том, чтобы существенно расширить членство в ТПП. В мировой практике существует две модели ТПП с обязательным или добровольным членством. Обязательное членство есть, например, в таких странах, как ФРГ, Турция, Италия, Франция, ОАЭ, Нидерланды, Испания, Казахстан. Добровольное членство есть в таких странах, как Великобритания, США, Канада, страны Латинской Америки, Польша, Швеция. В Кыргызстане добровольное членство в ТПП.

Мы сейчас изучаем опыт других. Но сразу скажу: решение будет приниматься только после широких консультаций с бизнесом и исходя из его интересов. Необходимо, чтобы бизнес сам понимал важность массовости членства в ТПП и делал шаги в этом направлении.