Нацбанк призвал комбанки оценить обоснованность комиссий за обналичивание валюты

В Национальном банке прошла встреча председателя с представителями коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По ее данным, глава Нацбанка Кубанычбек Боконтаев отметил необходимость рассмотрения коммерческими банками текущих комиссий за обналичивание иностранной валюты с точки зрения их обоснованности и потребностей населения. Указана важность соблюдения требований по работе с наличной и безналичной иностранной валютой, законодательства Кыргызстана по ПФТД/ЛПД (противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов) и усиления системы внутреннего контроля в деятельности банков.

«Коммерческим банкам настоятельно рекомендовано принять меры, направленные на повышение качества обслуживания клиентов и обеспечение контроля за надлежащим предоставлением банковских услуг всеми подразделениями банков, а также своевременного проведения разъяснительной работы среди клиентов. Банкам необходимо пересмотреть стратегию и быть ориентированными на улучшение качества активов, сохранение и увеличение клиентской базы за счет создания благоприятных условий для привлечения клиентов и увеличения доступности банковских услуг, в том числе за счет снижения процентной ставки по кредитам, тарифов и комиссий по предоставляемым услугам, в частности комиссий за конвертацию и обналичивание денежных средств в иностранной валюте», — отметил Кубанычбек Боконтаев.