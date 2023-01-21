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Экономика

Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о строительстве автозавода в КР

Комитет по бюджету Жогорку Кенеша рассмотрит соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве в республике завода по выпуску автомобилей. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, реализацией проекта по строительству завода займутся от Узбекистана АО «Узавтосаноат», от Кыргызстана — ОсОО «ДТ Техник» и АО «Нур».

В рамках соглашения КР обязуется:

— освободить от НДС и таможенной пошлины комплектующие товары для производства авто и сами авто;
— освободить от первичной регистрации покупателей авто;
— создать преференции при государственной закупке выпущенных авто;
— выделить финансы на автокредитование произведенных авто;
— ввести утилизационный сбор на второй год после производства авто;
— с 1 января 2023 года увеличить регистрационный сбор на ввозимое авто.

«Я не знаю, как отбирали компании с нашей стороны, и стало интересно, какие авто будут производить в Кыргызстане», — подчеркнул нардеп.

Узбекистан и Кыргызстан определились с местом строительства нового завода по производству узбекских легковых автомобилей. Предприятие будет располагаться в Сокулукском районе Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256328/
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