Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о строительстве автозавода в КР

Комитет по бюджету Жогорку Кенеша рассмотрит соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве в республике завода по выпуску автомобилей. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, реализацией проекта по строительству завода займутся от Узбекистана АО «Узавтосаноат», от Кыргызстана — ОсОО «ДТ Техник» и АО «Нур».

В рамках соглашения КР обязуется:

— освободить от НДС и таможенной пошлины комплектующие товары для производства авто и сами авто;

— освободить от первичной регистрации покупателей авто;

— создать преференции при государственной закупке выпущенных авто;

— выделить финансы на автокредитование произведенных авто;

— ввести утилизационный сбор на второй год после производства авто;

— с 1 января 2023 года увеличить регистрационный сбор на ввозимое авто.

«Я не знаю, как отбирали компании с нашей стороны, и стало интересно, какие авто будут производить в Кыргызстане», — подчеркнул нардеп.

Узбекистан и Кыргызстан определились с местом строительства нового завода по производству узбекских легковых автомобилей. Предприятие будет располагаться в Сокулукском районе Чуйской области.