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Экономика

Электронные накладные увеличили административную нагрузку на бизнес

«Внедрение электронных товарно-транспортных накладных увеличило административную нагрузку на бизнес», — заявила сегодня во время круглого стола глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

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По ее словам, поставщики сейчас вынуждены нанимать несколько операторов, чтобы вносить данные в систему ЭТТН. При поставке товаров есть несколько систем. Например, товары из ЕАЭС называются так же, как в счетах-фактурах поставщиков. Если это товары из третьих стран, то там работает система Таможенной службы. Товар должен быть назван так, как это указано в инвойсе. Но при разработке системы ЭТТН ввели свои правила, и товары в ней называют по-другому.

«Но мы не можем своим российским или другим производителям сказать, что они должны называть товары так, как это указано в нашей системе ЭТТН. Они нас просто не послушают. Поэтому вы вводим данные вручную. Сейчас налоговая будет над этим думать. Большая нагрузка оказалась на мелкий бизнес. Мы до сих пор не можем решить проблемы с базарами. Налоговая служба помогла нам зарегистрировать рынок «Дордой-фуд». Предприниматели оттуда записались в систему, а виртуальный склад не открыли. И в итоге мы все равно не можем поставлять им продукты питания и товары первой необходимости», — рассказала Гульнара Ускенбаева.

«Идет большая административная нагрузка. Бухгалтерам приходится работать по 14-15 часов в день. Потому что сведения о перемещении товаров нужно вносить день в день. Если этого не делать, то предусмотрены штрафы и даже конфискация товаров. Пока штрафов нет, но государство планирует ввести их», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256215/
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