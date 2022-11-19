НПО жалуются на внеплановые проверки фискалов. Налоговая служба отрицает

Налоговая служба не проводит целенаправленную проверку некоммерческих организаций. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее представители сразу нескольких неправительственных организаций заявили в социальных сетях о проверках. Высказывались предположения, что могут найти нарушения.

«НС не выдавала целенаправленных предписаний на проведение массовой налоговой проверки некоммерческих организаций. При этом, согласно законодательству, некоммерческая организация, как и любой налогоплательщик, может быть объектом налоговой проверки на предмет соблюдения норм в соответствии с процедурами и порядками, предусмотренными налоговым законодательством», — рассказали в Налоговой.

В случае неправомерных действий сотрудников налоговых органов в ходе проверки необходимо обращаться по телефону доверия центрального аппарата 0312613189.

Некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений), ведущие деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля размещают на сайте уполномоченного налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.