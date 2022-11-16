Доллар за полдня подорожал на 50 тыйынов

В Кыргызстане впервые за долгое время начал дорожать доллар. За полдня курс американской валюты вырос на 50 тыйынов — 1 сом.

Сейчас обменные пункты столицы выставили курс покупки доллара в 84,5-85 сомов, продажи — 85,5-86 сомов. Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,3808 сома.

Кыргызстанцы жалуются, что купить доллары на рынке практически невозможно. А даже если и удается это сделать, то курс составляет более 86 сомов. При этом Национальный банк уже заявил, что ужесточил контроль за работой обменок и комбанков.