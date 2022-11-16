Узбекистан предупредил о возможном блэкауте

Национальный диспетчерский центр при минэнерго Узбекистана попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине РУз не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии. Об этом сообщили узбекские СМИ.

Отмечается, что в некоторых регионах Узбекистана перебои с подачей электроэнергии. В пресс-службе министерства энергетики объяснили, что из-за похолодания увеличился спрос на электроэнергию и газ.

«В холодные дни также резкое падает давление природного газа в магистральных газопроводах и сетях. В результате на некоторые тепловые электростанции, производящие электроэнергию, поступает меньше природного газа. Это приводит к снижению объемов производства электроэнергии», — говорится в сообщении минэнерго РУз.

В ведомстве пояснили, что в таких случаях необходимо введение «краткосрочных ограничений на подачу электроэнергии для предотвращения крупных аварий».

В некоторых регионах Узбекистана наблюдается снижение давления газа у потребителей. На всех топливно-энергетических объектах созданы специальные дежурные штабы, специалисты принимают меры по устранению этих проблем.

В сети также распространили письмо начальника Национального диспетчерского центра (НДЦ) при минэнерго Музаффара Бобоева региональным предприятиям электросетей, компании «Региональный электрические сети», министерству энергетики и Узэнергоинспекции. Его достоверность подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе минэнерго.

В письме отмечено: с 9 ноября возникли проблемы с поставкой топлива на теплоэлектростанции. 12 ноября на них поставляли на 350 тысяч кубометров газа в час меньше, чем запланировано.

На Ташкентскую ТЭС поставлялось 50 тысяч кубометров газа, что на 270 тысяч кубометров меньше запланированных показателей. Чтобы не допустить снижения технологических параметров энергоблоков ниже нормативных параметров и повреждения оборудования, была остановлена работа парогазовой установки № 1 (360 мегаватт) и двух энергоблоков.

В результате суммарная выработка электроэнергии на станции снизилась до 500 мегаватт (на 600 мегаватт меньше плана) за счет сжигания мазута. Для обеспечения баланса электроэнергии и предотвращения возникновения крупных аварий в энергосистеме Национальный диспетчерский центр по графику отключал высоковольтные линии. Это позволило снизить потребление электроэнергии.

«Невыполнение поставленных региональными и территориальными подразделениями задач по снижению потребления электроэнергии до требуемых значений может привести к авариям с крупными последствиями в Объединенной энергетической системе Центральной Азии по вине энергосистемы Узбекистана», — говорится в письме.

Напомним, 25 января 2022 года во многих регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана произошло массовое отключение электроэнергии. В марте межгосударственная комиссия, расследовавшая причины блэкаута, констатировала, что отключение электроэнергии произошло из-за сбоя в энергосистеме Узбекистана.

Казахстан и Кыргызстан восстановили подачу электроэнергии в течение нескольких часов, а Узбекистану удалось это сделать только через несколько дней.