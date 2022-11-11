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Экономика

На $9,7 миллиона снизился за месяц приток денежных переводов в Кыргызстан

В сентябре 2022 года мигранты перевели в Кыргызстан $291,9 миллиона, что на $9,7 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за январь — сентябрь соотечественники перевели в страну $2 миллиарда 211,53 миллиона. Это на $1879,23 миллиона больше, чем в 2021-м. Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $2 миллиарда 108,98 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили $46,99 миллиона, из США — $72,31 миллиона.

По итогам сентября наблюдался и отток денежных средств — $170,4 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $108,6 миллиона. За девять месяцев отток оценивается в $779,32 миллиона.

Чистый приток денежных переводов по итогам января — июня в Кыргызстан составил $1 миллиард 432,21 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 756,24 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $562,77 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 193,47 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250441/
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