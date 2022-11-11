В Кыргызстане начала работу миссия Международного валютного фонда

С 9 по 22 ноября 2022 года в Кыргызстане находится с визитом миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Николозом Гигинеишвили. Об этом сообщает Национальный банк.

Цель визита — проведение консультаций для Кыргызстана. Будут проводиться встречи с представителями кабинета министров, Национального банка и других организаций.

«Уже состоялась встреча председателя Национального банка Кубанычбека Боконтаева с командой МВФ. Стороны обсудили вопросы макроэкономической ситуации в стране, внешнего и банковского секторов, а также соответствующие меры политики», — рассказали в Нацбанке.