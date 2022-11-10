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Экономика

Рекордный дефицит бюджета. В Минфине рассказали, откуда он взялся

В Министерстве финансов Кыргызстана объяснили, почему дефицит бюджета вырос почти в четыре раза по сравнению с плановыми показателями.

Отмечается, что сейчас подготовлены уточнения по республиканскому бюджету 2022 года. По ним доходы прогнозируют на уровне 272 миллиардов сомов. Это на 10,1 миллиарда меньше плана.

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«Основные причины снижения налоговых доходов — вооруженный конфликт в Украине и введение дополнительных санкций в отношении России. Это повлекло за собой снижение поступлений ЕАЭС, что повлияло на поступление таможенных пошлин от РФ и Беларуси», — рассказали в ведомстве.

Расходы республиканского бюджета прогнозируют на уровне 307,4 миллиарда сомов с ростом на 16,1 миллиарда. При этом траты выросли на 2,9 миллиарда сомов, по средствам на спецсчетах — на 11,8 миллиарда.

«Расходы по государственным инвестициям выросли на 1,4 миллиарда сомов. Это траты на государственные инфраструктурные проекты. Дефицит республиканского бюджета вырос на 26,2 миллиарда сомов и составит 35,4 миллиарда. В том числе дефицит по госинвестициям составляет 14,2 миллиарда сомов. Они покрываются за счет внешних источников. Доходы госорганов по средствам на специальных счетах составляют 19,5 миллиарда сомов, а расходы — 26,2 миллиарда. Дефицит в 6,7 миллиарда сомов покрывается за счет остатков средств на специальных счетах на начало года. Дефицит по бюджетным средствам образовался за счет снижения доходов по бюджетным средствам и роста расходов. Он составит 14,5 миллиарда сомов и будет покрыт за счет выпуска государственных ценных бумаг и остатков по бюджетным средствам на начало года», — сказали в Министерстве финансов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250292/
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