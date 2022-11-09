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Экономика

Дефицит бюджета Кыргызстана ожидается почти в четыре раза выше планируемого

По итогам 2022 года дефицит бюджета Кыргызстана ожидается в 3,8 раза выше, чем планировалось изначально. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам на рассмотрение парламента внесены поправки в бюджет этого года. Доходная часть сокращается, а вот дефицит и расходы выросли. Изначально планировалось закончить год с доходами в 282,1 миллиарда сомов, расходами — 291,2 миллиарда сомов и дефицитом 9,1 миллиарда сомов.

Но финансовый год закончится с другими показателями. Доходы составят 272,002 миллиарда сомов, расходы — 307,3 миллиарда сомов и дефицит — 35,3 миллиарда сомов.

Такой показатель дефицита — самый высокий за последние годы. В 2020-2021 годах он был на уровне 19 миллиардов сомов.

«Все можно спихнуть на восстановление Баткенской области и закупку вооружения, да и какому дураку непонятно, что мы понесли значительный урон от вторжения Таджикистана. На восстановление домов, социальных объектов, пограничных застав, закупку вооружения мы действительно тратим огромные средства», — отметил Дастан Бекешев.

Он также высказался о просчетах кабинета министров. Например, Таможенной службе поставили слишком высокую планку по сборам. Выполнить ее они не смогут.

«Кабинет министров стал конкурировать с частным сектором, открывая раз за разом предприятия, подавляя инициативность и поощряя уходить в тень. Отвлечение средств на неприоритетные цели. Самый яркий пример этому — демонтаж гостиницы «Иссык-Куль» и строительство нового административного здания. Не состоялась оптимизация штатной численности в государственных органах. Сокращения действительно начались, но сразу после сокращений министерства и ведомства стали запрашивать увеличения штата. В итоге больших сокращений не произошло, деньги затрачены на увольнение сотрудников, и, как всегда, «на фоне сокращения произошло увеличение». Приватизация забылась и не проводилась. Вместо этого кабинет министров открыл множество новых предприятий и влил в уставные капиталы значительные средства. Установка ККМ встретила бурное сопротивление среди предпринимателей, и кабмин решил пойти на уступки. Есть и другие просчеты, но из-за малой прозрачности бюджетного процесса их обнаружить не так-то просто», — отметил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250202/
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