Цифра дня. 18,8 миллиона сомов кредитов списано жителям Баткенской области

В Национальном банке рассказали о мерах финансово-кредитных организаций (ФКО) по оказанию поддержки заемщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях.

Всего в ФКО обратились 372 заемщика. Из них списано 268 кредитов на 18 миллионов 883 тысячи сомов. Реструктуризировано 64 кредита на 20 миллионов 885 тысяч сомов.

«ФКО рассматривают все поступающие заявления от пострадавших заемщиков и будут принимать соответствующие меры согласно банковскому законодательству», — подчеркнули в Нацбанке.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.