Московская биржа провела торги кыргызским сомом: они прошли без единой сделки

Количество сделок с кыргызским сомом и таджикским сомони на торгах Московской биржи оказалось равным нулю. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что на валютных торгах Московской биржи 31 октября не было совершено ни одной сделки с KGS/RUB и TJS/RUB. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Операций не было в валютных парах с расчетами «сегодня» (сом, сомони) и «завтра» (сом, сомони). Ранее торги этими валютными парами в России не проводились.

«Участники рынка завершают доработки для предоставления клиентам возможности заключения сделок. На фоне растущего товарооборота между нашими странами спрос на конвертацию и управление остатками в национальных валютах с помощью биржевых инструментов будет увеличиваться», — сказал представитель Московской биржи, подчеркнув, что при запуске новых инструментов площадка ориентируется на клиентские запросы.

А главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что торги кыргызским сомом и таджикским сомони не получат ожидаемого развития, так как им может помешать небольшой объем экономик Кыргызстана и Таджикистана и главная роль России в торговых отношениях. Она ожидает, что это приведет к тому, что расчеты между странами будут проходить в рублях. Также двум странам может помешать и то, что инвесторы не смотрят на сом и сомони как инвестиционную альтернативу другим валютам.

Ранее руководитель направления продаж некредитным организациям Даниил Кораблев сообщил, что Московская биржа запускает торги кыргызским сомом и узбекским сумом.