18:52
USD 88.63
EUR 96.77
RUB 1.00
Экономика

Московская биржа провела торги кыргызским сомом: они прошли без единой сделки

Количество сделок с кыргызским сомом и таджикским сомони на торгах Московской биржи оказалось равным нулю. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что на валютных торгах Московской биржи 31 октября не было совершено ни одной сделки с KGS/RUB и TJS/RUB. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Операций не было в валютных парах с расчетами «сегодня» (сом, сомони) и «завтра» (сом, сомони). Ранее торги этими валютными парами в России не проводились.

«Участники рынка завершают доработки для предоставления клиентам возможности заключения сделок. На фоне растущего товарооборота между нашими странами спрос на конвертацию и управление остатками в национальных валютах с помощью биржевых инструментов будет увеличиваться», — сказал представитель Московской биржи, подчеркнув, что при запуске новых инструментов площадка ориентируется на клиентские запросы.

А главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что торги кыргызским сомом и таджикским сомони не получат ожидаемого развития, так как им может помешать небольшой объем экономик Кыргызстана и Таджикистана и главная роль России в торговых отношениях. Она ожидает, что это приведет к тому, что расчеты между странами будут проходить в рублях. Также двум странам может помешать и то, что инвесторы не смотрят на сом и сомони как инвестиционную альтернативу другим валютам.

Ранее руководитель направления продаж некредитным организациям Даниил Кораблев сообщил, что Московская биржа запускает торги кыргызским сомом и узбекским сумом. 

  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249713/
просмотров: 4200
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров приглашает крупный американский бизнес инвестировать в Кыргызстан
Коммерческие банки Кыргызстана смогут участвовать в валютных торгах в России
Государственные ценные бумаги можно будет купить через мобильное приложение
В Кыргызстане двум компаниям выдано разрешение на деятельность криптобиржи
Теперь официально. Нацбанк начал продавать слитки золота на бирже
Сырье, векселя, торги. Куда движется Кыргызская фондовая биржа?
Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта
Запуск первых торгов государственными ценными бумагами на бирже ожидается в мае
Нацбанк выпускает в обращение новые банкноты в 200, 500 и 1 тысячу сомов
Цифра дня. 18,6 миллиарда сомов составил объем сделок на Фондовой бирже
Популярные новости
Доллар продолжает дешеветь в&nbsp;Кыргызстане Доллар продолжает дешеветь в Кыргызстане
Цифра дня.&nbsp;14,5 тысячи человек получили справки о&nbsp;налоговой задолженности онлайн Цифра дня. 14,5 тысячи человек получили справки о налоговой задолженности онлайн
В&nbsp;Кыргызстане продавцов национальных напитков и&nbsp;газет обяжут выдавать чек В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек
Слоновая кость и&nbsp;посудомойки. Какие необычные товары продает Кыргызстан Слоновая кость и посудомойки. Какие необычные товары продает Кыргызстан
Бизнес
MEGA продлевает акцию &laquo;БЕЗЛИМИТ за&nbsp;550&nbsp;сомов&raquo; MEGA продлевает акцию «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; представляет услугу &laquo;Банковское сопровождение контрактов&raquo; ОАО «РСК Банк» представляет услугу «Банковское сопровождение контрактов»
Как происходит регистрация компании в&nbsp;ОАЭ: условия и&nbsp;процедурные шаги Как происходит регистрация компании в ОАЭ: условия и процедурные шаги
Переоформление авто всего в&nbsp;пару кликов через MBANK Переоформление авто всего в пару кликов через MBANK
27 ноября, понедельник
18:45
Довольны ли вы новыми тротуарами в Бишкеке? Опрос Довольны ли вы новыми тротуарами в Бишкеке? Опрос
18:30
28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
В Бишкеке мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку
17:49
Кыргызстанец получил 680 тысяч сомов от частной фирмы, которой регулярно угрожал
17:43
На развитие зеленой экономики в Кыргызстане направляют мало средств — депутат