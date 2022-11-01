В Кыргызстане могут снова ввести госрегулирование цен на уголь

Рассматривается вопрос введения государственного регулирования цен на уголь. Об этом сообщила Служба антимонопольного регулирования.

Глава ведомства Кенешбай Тайлаков посетил топливные базы Бишкека для оценки ситуации на рынке угля. На топливной базе ГП «Кыргызкомур» и на объездной дороге местный уголь реализуется по 4 тысячи сомов за тонну. Импортный стоит свыше 5 тысяч за тонну.

Твердое топливо есть в наличии. Вчера и сегодня еще поступило восемь вагонов импортного угля, идет разгрузка.

Кенешбай Тайлаков попросил руководителей топливных баз отнестись с пониманием и обеспечить население углем по доступным ценам. Рекомендовано также пересмотреть ценовую политику в сторону снижения. Указана недопустимость получения сверхприбыли в отопительный сезон.

Аналогичная работа в данный момент проводится экспертами Службы антимонопольного регулирования по Чуйской области. Ведутся ежедневный мониторинг цен на уголь во всех точках реализации и оценка ситуации, в том числе наличие угля и его ценовая доступность для населения республики. Со всеми реализаторами проводятся разъяснительные мероприятия по недопустимости нарушений норм законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей».