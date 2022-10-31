Цифра дня. 10 миллионов человек посетили сайт Налоговой службы с начала года

С начала года услугами сайта Государственной налоговой службы воспользовались 10 миллионов 69 тысяч 16 посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее востребованным сайт был в период с января по апрель, тогда его посетили более 6,3 миллиона раз. Это связано с публикацией разъяснений по новой редакции Налогового кодекса, который вступил в действие с 1 января 2022 года. Сыграла роль и ежегодная кампания по представлению налоговой декларации.

В целом число пользователей сайта ежегодно растет. Это связано с расширением списка электронных услуг, оказываемых налогоплательщикам.

Так, в 2021 году услугами сайта воспользовались более 10,5 миллиона раз, в 2020-м — более 10 миллионов раз. В 2019 году сайт посетили более 8,5 миллиона раз, в 2018-м — 6,3 миллиона пользователей.

По данным сервиса Google Trends, поиск сайта наиболее популярен в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской, Нарынской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

Сайт Налоговой службы позволяет посетителям получать новости в сфере налогообложения, знакомиться с различными объявлениями и другими информационными материалами, которые постоянно обновляются. Предусмотрен ряд онлайн-услуг, которые дают возможность проверить свой ИНН и регистрацию как налогоплательщика. Можно воспользоваться калькулятором по исчислению налога на имущество. Работает сервис поиска акцизной марки. У налогоплательщика есть возможность узнать, действительно ли инспектор получил предписание на проверку.