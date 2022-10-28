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Экономика

Импортный уголь для ТЭЦ Бишкека обойдется в $53,45 за тонну

25 октября 2022 года между ОАО «Электрические станции» и АО «Каражыра» заключен договор на поставку каменного угля «Д» с разреза «Каражыра». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

Отмечается, что АО «Каражыра» поставит не менее 400 тысяч тонн угля для производственных нужд ТЭЦ Бишкека по цене $53,45 за тонну. При этом установлено условие, что топливо будет поставлять до станции «Аламедин» по утвержденному графику.

«Ранее прорабатывался вопрос заключения договора с ТОО «КарТрансУголь» на поставку 400 тысяч тонн по $53,5 за тонну. Но из-за протокола разногласий и более выгодной цены со стороны АО «Каражыра» этот договор не был заключен», — рассказали в компании.

В прошлом году с АО «Каражыра» также был заключен договор на поставку угля для ТЭЦ столицы в объеме 643 тысячи тонн. Компания его выполнила в полном объеме по графику.

АО «Каражыра» осуществляет разработку одноименного месторождения Каражыра. Поэтому поставки угля идут напрямую, без посредников. Качество добываемого угля непрерывно контролируется международной инспекторской компанией ТОО «Иностранное предприятие «SGS Казахстан ЛТД».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249436/
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