Монета «Спасибо за жизнь» заняла третье место на конкурсе «Монетное созвездие»

Коллекционная монета «Спасибо за жизнь!» заняла третье место в номинации «Монета года» в престижном Международном конкурсе «Монетное созвездие — 2022». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Фото Нацбанка. Монета «Спасибо за жизнь» заняла третье места на конкурсе «Монетное созвездие»

«Монетное созвездие» — единственный международный конкурс памятных монет, который проводится на территории СНГ. Организатором является издательский дом «Уотер Марк» (Россия). Победителей определяет профессиональное жюри, состоящее из специалистов крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ и специализированных изданий о монетах.

В 2022 году члены жюри традиционно определили призеров, занявших первые, вторые и третьи места, в девяти основных номинациях «Уникальная концепция», «Лучшее художественное решение», «Оригинальная технология», «Лучшая циркуляционная монета», «Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серебряная монета года», «Золотая монета года», «Монета года».

С 1 декабря 2021-го Национальный банк в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19, ввел в обращение коллекционную монету «Спасибо за жизнь!».