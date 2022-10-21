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Экономика

Кыргызстан ждет бурный рост электронной коммерции через два года

«Бурный рост е-коммерции в Кыргызстане мы увидим через два года», — заявил президент Ассоциации электронной торговли Айбек Куренкеев на форуме E-Commerce EXPO 2022.

По его словам, объем мировой коммерции насчитывает более $300 триллионов. Ежегодно он растет примерно на 15-16 процентов. Кыргызстан на сегодня занимает 111-е место в мире по развитию электронной коммерции. Но рассчитывает в ближайшем будущем улучшить эту цифру. За последний год республика приняла ряд фундаментальных документов, которые будут работать для развития электронной торговли.

«Первое — закон об электронной коммерции, подписанный в 2021-м. Второе — разработан специальный налоговый режим, который предполагает 2 процента с оборота, а также освобождение от НДС, налога на прибыль и налога с продаж. Третье — две недели назад подписана и утверждена программа развития е-коммерции до 2026 года. С этими законами мы заложили основу для роста. Теперь участники рынка электронной коммерции находятся в правовом поле, имеют льготные налоги и могут синхронизироваться со всеми», — отметил Айбек Куренкеев.

Он добавил, что теперь в досудебном порядке можно урегулировать все вопросы с потребителями. Планируется также построить парк электронной коммерции, где будут доступны современные складские технологии. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248726/
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