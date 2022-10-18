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Экономика
Сюжет: Приграничные конфликты

Вторжение в Кыргызстан. В пострадавших районах банки работают в штатном режиме

На сегодня во всех районах и городах Баткенской области банковская система функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает Национальный банк.

Сберегательные кассы, подвергшиеся разрушениям, сожжениям и разграблениям во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года, восстановлены и продолжают работать.

Часть сберегательных касс находится в процессе восстановления.

«Еще не работают и находятся на стадии восстановления четыре банкомата, расположенные в селах Борбордук, Коргон, Интернационал Лейлекского района и селе Аксай Баткенского района. Они была повреждены в ходе вооруженного конфликта. Население Баткенской области обеспечивается наличными деньгами на достаточном уровне для своевременного получения пенсий, пособий и других платежей», — рассказали в Нацбанке.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248319/
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