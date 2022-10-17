Кумтор наш. Внешнее управление упразднили, но тайн меньше не стало

17 мая 2021 года на главном золоторудном месторождении страны Кумтор было введено внешнее управление. Вместо трех месяцев оно затянулось больше чем на год. Общественности обещали, что все будет честно, открыто и прозрачно.

На самом деле вопросов к работе бюджетообразующего предприятия стало еще больше.

Отчеты, которые теперь очень редко публикует предприятие, не помогают. Они не снимают главные вопросы. Проанализировать, что на самом деле происходит на месторождении, по этим цифрам просто невозможно. Работа на руднике после фактически национализации ведется в полусекретном режиме.

Как «Кумтор» платит налоги

Уплата налогов «Кумтором» — одна из немногих, если не единственная часть работы, которую действительно можно проследить как по отчетам самой компании, так и по статистике Министерства финансов. Надо отдать должное — с введением внешнего управления суммы перечислений в бюджет действительно выросли. Кроме того, «Кумтор» начал платить сбор на развитие минерально-сырьевой базы — 4 процента от выручки сверх плановых налогов.

В 2021 году в бюджет страны направлено $23,6 миллиона этого вида платежа.

Что касается других отчислений, то, по данным самого предприятия, в прошлом году оплачено налогов и платежей в 13,6 миллиарда сомов при плане в 9 миллиардов сомов. План перевыполнен на 4,6 миллиарда сомов, или на 51 процент.

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Но тут стоит отметить, что в декабре 2021 года Министерство финансов сообщало о падении поступлений от «Кумтора» почти на 3 миллиарда сомов. Да, речь шла не обо всех перечислениях, а только о налоге на валовый доход. Но точной разбивки, какие виды налогов и платежей перечислены в бюджет в каждый месяц года компания так и не дала. Поэтому понять, где есть реальный рост и где достижения именно благодаря внешнему управлению, невозможно.

В 2022 году ничего не изменилось. Да, компания дает цифры по выплате налогов и платежей. По итогам первого полугодия 2022-го в бюджет Кыргызстана перечислено 20,5 миллиарда сомов при плане 7,4 миллиарда сомов. Показатели выросли, но за счет каких именно налогов, неизвестно.

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В «Кумтор Голд Компани» с гордостью сообщают, что стали одной из первых горнодобывающих компаний Кыргызстана, которая начала платить за воду. С ноября 2021 по июнь 2022 года выплачено за пользование поверхностными водными ресурсами 257,4 миллиона сомов. Это хорошо, но у самого крупного золотодобывающего предприятия просто не было другого выбора. К тому же, находясь под внешним управлением, компания просто обязана была показать исполнение всех законов страны.

Как добывали золото

С показателями по добыче и продаже золота все еще сложнее. По официальным данным, в 2021 году добыто 4,79 миллиона тонн руды, которая содержит в себе 14,7 тонны золота.

Это в 6,8 раза больше объема руды и в 3,1 раза больше по количеству золота в руде, чем было добыто за 2020 год. Но это пандемийный год. Были коронавирусные ограничения, добывалась бедная по содержанию золота руда. Сравнение с такими данными всегда в пользу новых показателей. С более урожайными на добычу руды годами нынешнее руководство «Кумтора» свою работу не сравнивает.

Между тем предыдущие отчеты показывали, что в 2019 году было добыто 18,68 тонны, в 2020 году — 17,29 тонны золота.

По сравнению с этими цифрами добыча золота снизилась на 3,98 и 2,59 тонны соответственно. Еще один момент. Показатели по добыче золота представлены тоже за весь год. Но внешнее управление на руднике введено только 17 мая 2021 года. Какая часть золота была добыта при Centerra Gold, а какая после введения внешнего управления, неизвестно.

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За первое полугодие 2022-го добыто 2,9 миллиона тонн руды. Из нее произведено 229 тысяч 6 тройских унций, или 7 тонн 123 килограмма золота.

Если объемы добычи и переработки руды будут такими же, то по итогам года будет добыто 14,2 тонны золота. Но сама компания запланировала другую цифру — более 17,3 тонны. Удастся ли выполнить планы — большой вопрос.

Кому и зачем продали

Но самый большой и больной вопрос на сегодня — куда делось золото Кумтора. В ЗАО «Кумтор Голд Компани» ранее сообщали, что в прошлом году общая выручка от реализации золота составила $856 миллионов.

При этом в кабинете министров уточняли, что на $621 миллион золото продали именно в период внешнего управления.

За шесть месяцев 2022 года продано 7 тонн 136 килограммов золота. Общая выручка от реализации сложилась в сумме $426,2 миллиона. По сравнению с планом показатель вырос на $62,4 миллиона. Это связано как с ростом объемов продаж, так и с увеличением цены на золото.

Вроде все хорошо. Но у гражданского общества, активистов и депутатов возникли вопросы: а кому, как и по какой цене продавали золото?

Здесь важно учесть несколько моментов. С мая прошлого года ОАО «Кыргызалтын» не экспортирует золото. Право продажи есть только у Национального банка. Но он не покупал в прошлом году золота в таких объемах. Продажи тоже меньше, чем добыто и реализовано с Кумтора.

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Кроме того, в период разбирательство вокруг золоторудного месторождения у аффинажного завода ОАО «Кыргызалтын» отозвали клеймо Good delivery. Это значит, что мы не могли продавать свое золото по цене мировой биржи.

Данные по экспорту драгоценного металла приводятся самые разные. Цифры по реализации вроде есть, но проследить реальную судьбу именно кумторовского золота нельзя. Президент и глава кабинета министров заявляют, что все под контролем и ни грамма кыргызского золота никуда не уйдет бесследно. Но доказательства этого выглядят хлипкими, поэтому вопросов возникает еще больше.