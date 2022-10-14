Все справки, формы отчетов и ксерокопии в налоговой должны быть бесплатными

Государственная налоговая служба поручила территориальным налоговым органам предоставлять услуги плательщикам, обратившимся в «единое окно», только на бесплатной основе, как этого требует регламент работы. С таким требованием председатель ГНС Алтынбек Абдувапов обратился к руководителям налоговых органов в ходе состоявшегося рабочего совещания.

В бесплатные услуги входят выдача справок и решений, распечатка форм отчетов, ксерокопия документов и другие.

Кроме того, поручено исключить размещение в зданиях территориальных налоговых органов каких-либо сторонних организаций, предпринимателей или частных лиц, оказывающих налогоплательщикам услуги на платной основе. Исключение составляют только финансово-кредитные учреждения, принимающие оплату налогов и платежей.

Глава ГНС строго предупредил начальников управлений о недопустимости требования оплаты за оказание налоговых услуг, а также пребывания в зданиях посторонних частных лиц, предоставляющих платные услуги. В случае обнаружения факта приема денег сотрудниками налоговых органов за оказание какого-либо вида услуг, а также предоставления платных услуг сторонними организациями и предпринимателями в здании налогового органа, в отношении руководителей будут приняты меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

«Каждый обратившийся в Налоговую службу налогоплательщик имеет право получить налоговые услуги бесплатно, в том числе консультационную услугу. Каждый налоговик должен быть верен принципу «Налоговая служба — во благо налогоплательщика», помогая им исполнить налоговые обязательства в срок и в полной мере» — отметил Алтынбек Абдувапов.

ГНС призывает налогоплательщиков обращаться по телефону доверия 0312613189, 0779613189 (Whatsapp) в случае неправомерных действий сотрудников налоговых органов. Обещают, что по результатам служебного расследования будут приняты необходимые меры.