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Экономика

За девять месяцев 2022 года в Кыргызстане выдано 420 лицензий на строительство

В 2021 году в Кыргызстане выдано 520 лицензий на осуществление строительной деятельности, из них 375 получили негосударственные организации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Госстроя Жолдошбек Абдыраев.

По его словам, за девять месяцев 2022-го выдали 420 лицензий на осуществление строительной деятельности, в том числе 416 выдали юрлицам, а 4 — частным предпринимателям.

«Впервые получили лицензии 304 организации. Оформлено 1 тысяча 688 государственных квалификационных сертификатов специалистов строительной отрасли: первичных — 647, а бессрочных — 1 тысяча 41. Выдан 21 сертификат специалиста энергоаудитора по энергоэффективности зданий», — рассказал Жолдошбек Абдыраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248072/
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