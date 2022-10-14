Всемирный банк поможет Кыргызстану в реформе энергосектора и борьбе с инфляцией

В городе Вашингтоне (США) проходит ежегодное собрание совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

В ежегодном собрании участвуют министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев и министр финансов КР Алмаз Бакетаев, а также советник Международного валютного фонда Толкунбек Абдыгулов. Уже проведены встречи с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда, в частности с вице-президентом по инфраструктуре ВБ Риккардо Пулити, вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и с участием директора постоянного представительства ВБ в Кыргызстане Навидом Хасаном Накви.

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы сотрудничества по таким направлениям, как энергетика, транспорт, агробизнес, туризм и развитие частного сектора. Всемирный банк подтвердил поддержку реформы энергетического сектора Кыргызстана, а также помощь кабинету министров КР в смягчении последствий глобального продовольственного и энергетического кризиса и роста инфляции», — говорится в сообщении.

Собрание совета управляющих группы ВБ и МВФ проводится на ежегодной основе. На нем обсуждается широкий круг вопросов, касающихся сокращения бедности, международного экономического развития и финансовой деятельности. Ежегодные собрания служат площадкой для международного партнерства и дают возможность обсудить перспективы сотрудничества.