«Россети» и «НЭС Кыргызстана» договорились о стратегическом сотрудничестве

ПАО «Россети» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие электросетевых комплексов сторон. Документ подписали главы компаний Андрей Рюмин и Алтынбек Рысбеков на полях форума РЭН-2022 в Москве.

Соглашение предусматривает возможность реализации совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, взаимодействие при разработке схем и программ развития электроэнергетических систем Кыргызстана.

«Это первое соглашение такого масштаба, заключенное электросетевыми компаниями России и Кыргызстана. Оно создает условия для кооперации по наиболее актуальным направлениям, включая разработку и применение инновационных технологий, электротехнического оборудования и материалов, сертификацию и испытания. Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать развитию энергетических отраслей наших стран», — отметил Андрей Рюмин.

Компании планируют проведение мероприятий для обмена опытом по широкому спектру вопросов. В том числе в подготовке и переподготовке специалистов, технологическом присоединении потребителей, проектировании и строительстве энергообъектов, цифровой трансформации электросетевого комплекса.

«Наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений крупных энергетических компаний Кыргызстана и России, а также даст толчок плодотворному сотрудничеству в области нормативно-правовой документации, современных инновационных технологий, обмена опытом и повышения квалификации персонала», — сказал Алтынбек Рысбеков.