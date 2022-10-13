По итогам августа 2022 года государственный долг Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 219,62 миллиона (421 миллиард 218,4 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе $4 миллиарда 179,8 миллиона (337 миллиардов 305,28 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $1 миллиард 39,83 миллиона (83 миллиарда 913,13 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц уровень госдолга сократился на $6,58 миллиона. При этом внешний долг снизился на $32,33 миллиона, а внутренний — на $38,92 миллиона.

По итогам августа госдолг составил 59,02 процента ВВП.

Больше всего республика должна двусторонних льготных кредитов — $2 миллиарда 197,11 миллиона (52,6 процента внешнего долга). Из них 43,2 процента занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам восьми месяцев текущего года составляет $1 миллиард 804,37 миллиона. Еще 46,2 процента внешнего долга ($1 миллиард 932,35 миллиона) составляют долги Кыргызстана по многосторонним займам.