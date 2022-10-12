В Кыргызстане появятся инвестиционные лоты. Что это

Национальное агентство по инвестициям предлагает проект постановления о порядке формирования и предоставления инвестиционных лотов.

В документе говорится, что они формируются в целях привлечения инвестиций в государственные проекты, определенные стратегическими документами развития Кыргызстана.

Инвестиционные лоты призваны решать следующие задачи:

организация взаимодействия государственных и местных органов власти в подготовке инвестиционных предложений для инвесторов;

проведение инвестиционных конкурсов по сформированным лотам;

координация деятельности государственных и местных органов власти во взаимодействии с инвесторами в реализации государственных проектов, сформированных в инвестиционные лоты;

управление и контроль качественного исполнения обязательств участниками инвестиционного проекта до окончательной реализации и удовлетворения интересов сторон.

Уточняется, что инвестиционный лот — комплекс решений, предоставляемых инвестору с учетом специфики инициируемых проектов, которые содержат в себе инвестиционное предложение, а также до производственной, социальной и туристической инфраструктуры по месторасположению лота. Плюс к этому информация об имеющихся активах, анализ сырьевой базы и рынков сбыта. Предоставляться он будет по итогам конкурсного отбора.



В лот также войдут необходимые разрешительные документы. Его носитель получит паспорт — данные исполнительного резюме инвестиционного проекта с идентификационным номером из Единого реестра инвестиционных лотов.