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Экономика

В Кыргызстане появятся инвестиционные лоты. Что это

Национальное агентство по инвестициям предлагает проект постановления о порядке формирования и предоставления инвестиционных лотов.

В документе говорится, что они формируются в целях привлечения инвестиций в государственные проекты, определенные стратегическими документами развития Кыргызстана.

Инвестиционные лоты призваны решать следующие задачи:

  • организация взаимодействия государственных и местных органов власти в подготовке инвестиционных предложений для инвесторов;
  • проведение инвестиционных конкурсов по сформированным лотам;
  • координация деятельности государственных и местных органов власти во взаимодействии с инвесторами в реализации государственных проектов, сформированных в инвестиционные лоты;
  • управление и контроль качественного исполнения обязательств участниками инвестиционного проекта до окончательной реализации и удовлетворения интересов сторон.

Уточняется, что инвестиционный лот — комплекс решений, предоставляемых инвестору с учетом специфики инициируемых проектов, которые содержат в себе инвестиционное предложение, а также до производственной, социальной и туристической инфраструктуры по месторасположению лота. Плюс к этому информация об имеющихся активах, анализ сырьевой базы и рынков сбыта. Предоставляться он будет по итогам конкурсного отбора.

В лот также войдут необходимые разрешительные документы. Его носитель получит паспорт — данные исполнительного резюме инвестиционного проекта с идентификационным номером из Единого реестра инвестиционных лотов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247862/
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