В Кыргызстане появятся инвестиционные лоты. Что это

Национальное агентство по инвестициям предлагает проект постановления о порядке формирования и предоставления инвестиционных лотов.
В документе говорится, что они формируются в целях привлечения инвестиций в государственные проекты, определенные стратегическими документами развития Кыргызстана.
Инвестиционные лоты призваны решать следующие задачи:
- организация взаимодействия государственных и местных органов власти в подготовке инвестиционных предложений для инвесторов;
- проведение инвестиционных конкурсов по сформированным лотам;
- координация деятельности государственных и местных органов власти во взаимодействии с инвесторами в реализации государственных проектов, сформированных в инвестиционные лоты;
- управление и контроль качественного исполнения обязательств участниками инвестиционного проекта до окончательной реализации и удовлетворения интересов сторон.
Уточняется, что инвестиционный лот — комплекс решений, предоставляемых инвестору с учетом специфики инициируемых проектов, которые содержат в себе инвестиционное предложение, а также до производственной, социальной и туристической инфраструктуры по месторасположению лота. Плюс к этому информация об имеющихся активах, анализ сырьевой базы и рынков сбыта. Предоставляться он будет по итогам конкурсного отбора.
В лот также войдут необходимые разрешительные документы. Его носитель получит паспорт — данные исполнительного резюме инвестиционного проекта с идентификационным номером из Единого реестра инвестиционных лотов.