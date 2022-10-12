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Экономика

Цифра дня. 29,2 миллиона сомов «налога на Google» оплачено в Кыргызстане

Три иностранные компании, которые реализуют услуги в электронной форме в Кыргызстане, оплатили так называемый «налог на Google» в сумме 29,2 миллиона сомов.

Налог оплатили компании «Яндекс Go» (Россия), Vaskiani Ventures limited (Кипр) и Xsolla (США).

Напомним, на сегодня удаленную налоговую регистрацию в качестве плательщика НДС в сервисе ГНС www.vat.salyk.kg прошли 15 иностранных компаний, реализующих услуги в электронной форме. В том числе четыре компании зарегистрированы в Нидерландах, по две компании — в США, Великобритании и России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане, Кипре.

Так называемый «налог на Google» относится к иностранным организациям, оказывающим услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызстане, местом поставки которых признается территория республики. Ставка налога на добавленную стоимость для таких компаний составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247802/
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