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Экономика

Устанавливать систему весогабаритного контроля будут российские компании

Определен победитель в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства «Внедрение информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов и весогабаритного контроля». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Победителем признан консорциум компаний ООО «Казань-Телематика», ООО «СофтТелематика» и ООО «Сервис-Телематика». В консорциум компаний входит в концерн «Телематика», который является международным разработчиком и российским лидером решений в области интеллектуальных транспортных систем и ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки.

«Внедрение информационной системы взимания сбора с грузового транспорта и весогабаритного контроля в Кыргызстане позволит увеличить финансирование дорожной отрасли на 20 процентов. Система позволит остановить разрушение дорожного полотна от перегруженного транспорта и будет способствовать снижению дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Дополнительное финансирование будет направлено на строительство новых и реконструкцию действующих дорог», — рассказали в Минтрансе.

Система будет включать 42 пункта контроля и 2 центра обслуживания пользователей. Один из центров совместят с центром обслуживания грузового движения на автомобильных дорогах общего пользования. Будет отслеживаться перемещение грузового транспорта по дорогам с использованием технологии глобальной навигации.

Система будет начислять и автоматически взимать сбор с большегрузов по фактически пройденному расстоянию, а также начислять штрафы пользователям автомобильных дорог за нарушение весогабаритных параметров транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247764/
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