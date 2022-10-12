Увеличен размер капитала небанковских финансово-кредитных организаций

Постановлением Национального банка увеличен минимальный размер уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято для укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, а также повышения доверия населения к небанковским финансово-кредитным организациям.

Так, с 1 июля 2023 года минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых небанковских финансово-кредитных организаций должен быть:

1 для микрофинансовых компаний: — не привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов; — претендующих на получение права приема срочных вкладов от физических и юридических лиц — не менее 600 миллионов сомов; для микрокредитных компаний — не менее 50 миллионов сомов;

— не менее 50 миллионов сомов; для кредитных союзов: — не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 2 миллионов сомов; — имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов; для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 600 миллионов сомов;

— не менее 600 миллионов сомов; для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов.

Кроме того, минимальный капитал к июлю следующего года должен быть в 300 миллионов сомов для микрокредитных компаний, микрокредитных агентств и кредитных союзов, преобразующихся в микрофинансовые компании.

С 2025 года для специализированных финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала должен быть на уровне не менее 300 миллионов сомов.

У действующих небанковскихе финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала (для кредитных союзов — капитала) должны быть:

2 до 1 октября 2023 года: для микрофинансовых компаний: — не привлекающих депозиты — не менее 100 миллионов сомов; — привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов; для микрокредитных компаний — не менее 10 миллионов сомов;

— не менее 10 миллионов сомов; для кредитных союзов: — не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 300 тысяч сомов; — имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 3 миллионов сомов; для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 200 миллионов сомов;

— не менее 200 миллионов сомов; для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов;

3 до 1 октября 2024 года: для микрофинансовых компаний: — не привлекающих депозиты — не менее 150 миллионов сомов; — привлекающих депозиты — не менее 350 миллионов сомов; для микрокредитных компаний — не менее 17 миллионов сомов;

— не менее 17 миллионов сомов; для кредитных союзов: — не имеющих лицензии на привлечение депозитов — в размере не менее 700 тысяч сомов; — имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 4 миллионов сомов. для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 300 миллионов сомов;

4 до 1 октября 2025 года: для микрофинансовых компаний: — не привлекающих депозиты — не менее 200 миллионов сомов; — привлекающих депозиты — не менее 400 миллионов сомов; для микрокредитных компаний — не менее 25 миллионов сомов;

— не менее 25 миллионов сомов; для кредитных союзов: — не имеющих лицензии на привлечение депозитов — менее 1,2 миллиона сомов; — имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов. для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 400 миллионов сомов;

5 до 1 октября 2026 года: для микрофинансовых компаний: — не привлекающих депозиты — не менее 250 миллионов сомов; — привлекающих депозиты — не менее 500 миллионов сомов; для микрокредитных компаний — не менее 35 миллионов сомов;

— не менее 35 миллионов сомов; для кредитных союзов, не имеющих лицензии на привлечение депозитов, — не менее 1,6 миллиона сомов;

— не менее 1,6 миллиона сомов; для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 500 миллионов сомов;