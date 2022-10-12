Увеличен размер капитала небанковских финансово-кредитных организаций

Постановлением Национального банка увеличен минимальный размер уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что решение принято для укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, а также повышения доверия населения к небанковским финансово-кредитным организациям.
Так, с 1 июля 2023 года минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых небанковских финансово-кредитных организаций должен быть:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;
— претендующих на получение права приема срочных вкладов от физических и юридических лиц — не менее 600 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 50 миллионов сомов;
- для кредитных союзов:
— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 2 миллионов сомов;
— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов;
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 600 миллионов сомов;
- для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов.
Кроме того, минимальный капитал к июлю следующего года должен быть в 300 миллионов сомов для микрокредитных компаний, микрокредитных агентств и кредитных союзов, преобразующихся в микрофинансовые компании.
С 2025 года для специализированных финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала должен быть на уровне не менее 300 миллионов сомов.
У действующих небанковскихе финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала (для кредитных союзов — капитала) должны быть:
до 1 октября 2023 года:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 100 миллионов сомов;
— привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 10 миллионов сомов;
- для кредитных союзов:
— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 300 тысяч сомов;
— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 3 миллионов сомов;
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 200 миллионов сомов;
- для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов;
до 1 октября 2024 года:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 150 миллионов сомов;
— привлекающих депозиты — не менее 350 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 17 миллионов сомов;
- для кредитных союзов:
— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — в размере не менее 700 тысяч сомов;
— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 4 миллионов сомов.
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 300 миллионов сомов;
до 1 октября 2025 года:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 200 миллионов сомов;
— привлекающих депозиты — не менее 400 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 25 миллионов сомов;
- для кредитных союзов:
— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — менее 1,2 миллиона сомов;
— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов.
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 400 миллионов сомов;
до 1 октября 2026 года:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 250 миллионов сомов;
— привлекающих депозиты — не менее 500 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 35 миллионов сомов;
- для кредитных союзов, не имеющих лицензии на привлечение депозитов, — не менее 1,6 миллиона сомов;
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 500 миллионов сомов;
до 1 октября 2027 года:
- для микрофинансовых компаний:
— не привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;
— привлекающих депозиты — не менее 600 миллионов сомов;
- для микрокредитных компаний — не менее 50 миллионов сомов;
- для кредитных союзов, не имеющих лицензии на привлечение депозитов, — не менее 2 миллионов сомов;
- для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 600 миллионов сомов.