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Экономика

Увеличен размер капитала небанковских финансово-кредитных организаций

Постановлением Национального банка увеличен минимальный размер уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято для укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, а также повышения доверия населения к небанковским финансово-кредитным организациям.

Так, с 1 июля 2023 года минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых небанковских финансово-кредитных организаций должен быть:

1
  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;

— претендующих на получение права приема срочных вкладов от физических и юридических лиц — не менее 600 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 50 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов:

— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 2 миллионов сомов;

— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов;

  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 600 миллионов сомов;
  • для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов.

Кроме того, минимальный капитал к июлю следующего года должен быть в 300 миллионов сомов для микрокредитных компаний, микрокредитных агентств и кредитных союзов, преобразующихся в микрофинансовые компании.

С 2025 года для специализированных финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала должен быть на уровне не менее 300 миллионов сомов.

У действующих небанковскихе финансово-кредитных организаций минимальный размер уставного капитала (для кредитных союзов — капитала) должны быть:

2

до 1 октября 2023 года:

  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 100 миллионов сомов;

— привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 10 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов:

— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — не менее 300 тысяч сомов;

— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 3 миллионов сомов;

  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 200 миллионов сомов;
  • для гарантийных фондов — не менее 700 миллионов сомов;
3

до 1 октября 2024 года:

  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 150 миллионов сомов;

— привлекающих депозиты — не менее 350 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 17 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов:

— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — в размере не менее 700 тысяч сомов;

— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 4 миллионов сомов.

  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 300 миллионов сомов;
4

до 1 октября 2025 года:

  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 200 миллионов сомов;

— привлекающих депозиты — не менее 400 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 25 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов:

— не имеющих лицензии на привлечение депозитов — менее 1,2 миллиона сомов;

— имеющих лицензию на привлечение депозитов — не менее 5 миллионов сомов.

  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 400 миллионов сомов;
5

до 1 октября 2026 года:

  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 250 миллионов сомов;

— привлекающих депозиты — не менее 500 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 35 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов, не имеющих лицензии на привлечение депозитов, — не менее 1,6 миллиона сомов;
  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 500 миллионов сомов;
6

до 1 октября 2027 года:

  • для микрофинансовых компаний:

— не привлекающих депозиты — не менее 300 миллионов сомов;

— привлекающих депозиты — не менее 600 миллионов сомов;

  • для микрокредитных компаний — не менее 50 миллионов сомов;
  • для кредитных союзов, не имеющих лицензии на привлечение депозитов, — не менее 2 миллионов сомов;
  • для жилищно-сберегательных кредитных компаний — не менее 600 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247756/
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